РК и Индия развивают сотрудничество в рамках четвертой промышленной революции

Опубликовано : 2018-06-07 14:20:45 Обновлено : 2018-06-07 14:23:20

РК и Индия развивают сотрудничество в рамках четвертой промышленной революции

Первый заместитель министра иностранных дел РК Им Сон Нам встретился со своим индийским коллегой Ручи Ганшям во время двухдневного визита в Индию 5 и 6 июня. Стороны обсудили практическое сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры, а также в рамках четвертой промышленной революции. Представители МИД обеих стран договорились укреплять взаимодействие  в области информационно-коммуникационных технологий, интернета-вещей, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Во время встречи решено также оказывать поддержку различным двусторонним проектам и совместным исследованиям в области науки и техники. Кроме того, в ходе переговоров Им Сон Нам попросил уделить внимание южнокорейским предприятиям в Индии, которые сталкиваются с проблемой частых ограничительных мер индийского правительства.  



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