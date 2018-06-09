РК и Индия развивают сотрудничество в рамках четвертой промышленной революции

Первый заместитель министра иностранных дел РК Им Сон Нам встретился со своим индийским коллегой Ручи Ганшям во время двухдневного визита в Индию 5 и 6 июня. Стороны обсудили практическое сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры, а также в рамках четвертой промышленной революции. Представители МИД обеих стран договорились укреплять взаимодействие в области информационно-коммуникационных технологий, интернета-вещей, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Во время встречи решено также оказывать поддержку различным двусторонним проектам и совместным исследованиям в области науки и техники. Кроме того, в ходе переговоров Им Сон Нам попросил уделить внимание южнокорейским предприятиям в Индии, которые сталкиваются с проблемой частых ограничительных мер индийского правительства.







