KIA Motors объявила об отзыве более полумиллиона автомобилей в США

Южнокорейский автопроизводитель KIA Motors объявил об отзыве 507 тыс. автомобилей, проданных на территории США. Об этом 8 июня сообщило агентство Reuters, указывая, что это связано с неисправными подушками безопасности. Речь идёт о моделях Forte 2010-2013 годов, Optima 2011-2013 годов, Optima Hybrid и Sedona 2011 – 2012 годов. По данным агентства, из-за проблем с электроникой подушки безопасности не срабатывают должным образом во время аварии. Сообщается, что пока проблема не устранена. В настоящий момент компания ведёт переговоры с поставщиками автозапчастей. Об отзыве было объявлено после того, как в марте Национальное управление по безопасности движения на шоссейных дорогах (NHTS) США сообщило о расследовании проблемы неисправности подушек безопасности в автомобилях Hyundai Motor и KIA Motors.

[Photo : KBS News]