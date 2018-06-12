Южнокорейский экспорт за первые 10 дней июня возрос на 2%

За первые 10 дней июня южнокорейский экспорт увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в Корейском таможенном управлении, его объём составил за указанный период 12 млрд 400 млн долларов. Средний объём экспорта за рабочий день составил 2 млрд 60 млн долларов, увеличившись на 19% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников возрос на 28,9%, автомобилей – на 41,4%, а нефтехимической продукции - на 43,5%. Объём импорта за период с 1 по 10 июня составил 14 млрд долларов. Таким образом, торговый дефицит составил 1 млрд 580 млн долларов.









[Photo : KBS News]