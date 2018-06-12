Южнокорейский экспорт за первые 10 дней июня возрос на 2%

Опубликовано : 2018-06-11 11:07:34 Обновлено : 2018-06-11 11:08:19

Южнокорейский экспорт за первые 10 дней июня возрос на 2%

За первые 10 дней июня южнокорейский экспорт увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в Корейском таможенном управлении, его объём составил за указанный период 12 млрд 400 млн долларов. Средний объём экспорта за рабочий день составил 2 млрд 60 млн долларов, увеличившись на 19% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников возрос на 28,9%, автомобилей – на 41,4%, а нефтехимической продукции - на 43,5%. Объём импорта за период с 1 по 10 июня составил 14 млрд долларов. Таким образом, торговый дефицит составил 1 млрд 580 млн долларов.  



[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>