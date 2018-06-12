Экспорт южнокорейских мобильных телефонов резко сократился

Опубликовано : 2018-06-11 11:24:33 Обновлено : 2018-06-11 11:25:12

Экспорт южнокорейских мобильных телефонов резко сократился

С января по апрель этого года экспорт южнокорейских мобильных телефонов составил 4 млрд 809 млн 730 тыс. долларов. Это на 26% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили  в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий и Национальном статистическом управлении РК. Нынешний показатель является самым низким за последние 15 лет. Эксперты отмечают необходимость подготовки стратегии увеличения продаж на китайском рынке и повышения конкурентоспособности южнокорейских производителей в США, где нарастает конкуренция со стороны китайских брендов.  




[Photo : KBS News]

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