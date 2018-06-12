Рост доходов индивидуальных предпринимателей РК упал до шестилетнего минимума

Опубликовано : 2018-06-11 11:59:10 Обновлено : 2018-06-11 12:12:54

Рост доходов индивидуальных предпринимателей РК упал до шестилетнего минимума

В прошлом году рост доходов южнокорейских индивидуальных предпринимателей составил лишь 1%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет, сообщили в Банке Кореи и Национальном статистическом управлении. Показатель составлял порядка 2% с 2013 по 2016 год, затем резко упал. На этом фоне наблюдается ухудшение ситуации в сфере услуг. Так, в сфере ресторанного бизнеса из-за сокращения числа китайских туристов и других факторов объём производства сократился на 3,1%. Это самое большое падение с 2000 года. В период с 1988 по 1997 год среднегодовой рост доходов предпринимателей составлял 12%, но после валютного кризиса 1998 года он снизился до 2,8%. В прошлом году в РК было зарегистрировано 5 млн 682 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это 21,3% общего количества занятого населения.   





[Photo : KBS News]

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