Samsung Electronics на 14-м месте рейтинга Forbes - Global 2000

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг Global 2000, в который входят самые крупные, влиятельные и дорогие компании мира. Южнокорейская компания Samsung Electronics заняла 14-е место. Это единственное отечественное предприятие, которое вошло в сотню лучших. Вместе с тем, в категории информационных технологий Samsung Electronics стала второй после Apple, обойдя Microsoft, Intel и Facebook. Кроме того, южнокорейский производитель занял 11-ю позицию по объёму продаж, четвёртое место по чистому доходу, 114-е по размеру капитала и 12-е по рыночной ценности. На этот раз первые десять мест в рейтинге заняли финансовые компании из Китая и США. В первой тройке Промышленно-торговый банк Китая (ICBC), Строительный банк Китая и американский финансовый конгломерат JPMorgan Chase. Отечественный автопроизводитель Hyundai Motor на 147-м месте, SK Hynix – на 200-м. Ещё более десяти южнокорейских компаний вошли в ТОП 500.















[Photo : KBS News]