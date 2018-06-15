Объём южнокорейских инвестиций за рубеж сократился на 28,3%

В первом квартале этого года объём южнокорейских инвестиций, направленных за рубеж, составил 9 млрд 610 млн долларов, сократившись на 28,3% в годовом исчислении. Это на 5,2% меньше по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Причину такого резкого спада объясняют тем, что в первом квартале прошлого года была зафиксирована рекордная отметка. Тогда южнокорейская компания Samsung Electronics купила производителя высококачественной аудиотехники Harman International Industries за 8 млрд долларов. Это крупнейший объём инвестиций отечественной компании в зарубежный бизнес. Учитывая это, нынешний показатель немного выше, чем средняя квартальная отметка в период с 2015 по 2017 год.









