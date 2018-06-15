В апреле объём наличности на рынке РК вырос на 5,7%

Опубликовано : 2018-06-12 15:12:29 Обновлено : 2018-06-12 15:28:06

В апреле объём наличности на рынке РК вырос на 5,7%

В апреле объём наличности на рынке РК составил 2 квадриллиона 590 трлн 840,7 млрд вон или примерно 2 трлн 400 млрд долларов. Это на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года. При подсчёте учитываются наличные средства, депозитные вклады, средства на сберегательных счетах, фонды денежного рынка и другие. В этом году среднемесячный рост показателя составил 5-6%. В Банке Кореи сообщается, что нынешнее увеличение связано с увеличением кредитов в частном секторе, в большей степени среди компаний.   


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