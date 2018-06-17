Повышение базовой процентной ставки ФРС США окажет ограниченное влияние на южнокорейский финансовый рынок. Об этом заявил журналистам управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Он отметил, что повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США не было неожиданностью. Несмотря на рост разрыва между американскими и южнокорейскими процентными ставками, два раунда повышения ставки ФРС США не подстегнут отток капитала из РК. Причину такого прогноза управляющий Банком Кореи объяснил тем, что ставка ФРС США в долгосрочном плане хотя и росла, но незначительно. Кроме того, не наблюдается волатильности курса доллара к корейской воне. Однако Банк Кореи намерен подготовиться к возможной дестабилизации финансовых рынков растущих экономик, таких как Аргентина и Бразилия, добавил Ли Чжу Ёль.













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