Ли Чжу Ёль: Повышение базовой процентной ставки ФРС США окажет ограниченное влияние на РКVideo

Опубликовано : 2018-06-14 15:59:51 Обновлено : 2018-06-15 09:34:53

Повышение базовой процентной ставки ФРС США окажет ограниченное влияние на южнокорейский финансовый рынок. Об этом заявил журналистам управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Он отметил, что повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США не было неожиданностью. Несмотря на рост разрыва между американскими и южнокорейскими процентными ставками, два раунда повышения ставки ФРС США не подстегнут отток капитала из РК. Причину такого прогноза управляющий Банком Кореи объяснил тем, что ставка ФРС США в долгосрочном плане хотя и росла, но незначительно. Кроме того, не наблюдается волатильности курса доллара к корейской воне. Однако Банк Кореи намерен подготовиться к возможной дестабилизации финансовых рынков растущих экономик, таких как Аргентина и Бразилия, добавил  Ли Чжу Ёль. 





[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>