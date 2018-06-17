Уровень безработицы среди молодёжи достиг 10,5%

Уровень безработицы среди южнокорейской молодёжи в возрасте до 30 лет достиг в мае 10,5%, что на 1,3% больше, чем год назад. Об этом сообщили в пятницу в Национальном статистическом управлении. Численность занятого населения составила 27 млн 64 тыс. человек. Данный показатель увеличился на 72 тыс. человек в годовом исчислении. Таким образом, уровень роста в 100 тыс. человек, сохранявшийся в течение трёх месяцев, удержать не удалось. Нынешний рост самый низкий с января 2010 года. В производственной отрасли количество занятых людей сократилось на 79 тыс. человек. Численность безработных возросла на 126 тыс. человек, составив 1 млн 121 тыс. человек. Это 4% трудоспособного населения, на 0,4% больше в годовом исчислении, и самая высокая отметка для мая с 2000 года.









[Photo : KBS News]