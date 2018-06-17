Южнокорейские компании испытывают сокращение темпов роста продаж

В первом полугодии этого года объём продаж южнокорейских компаний вырос на 3,4% в годовом исчислении, сообщил в пятницу Банк Кореи. Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 5,7%. Сильный спад наблюдается в сфере производства, что связано с замедлением темпов увеличения стоимости нефтепродуктов и полупроводников. В первом квартале рост продаж составил лишь 3,4%. При этом в четвёртом квартале прошлого года отметка составляла 6,3%. В крупных компаниях показатель снизился с 6,8% до 4,4%, а в малых и средних - с 0,5% до минус 1,2%. В Банке Кореи такую ситуацию объясняют последствиями реструктуризации в ряде отраслей и ухудшение ситуации с подрядчиками в автомобильной отрасли, которая столкнулась со снижением экспорта.











