В течение лета в РК обеспечено стабильное электроснабжение

Этим летом жители РК могут не беспокоиться о стабильном электроснабжении. По данным системы ведения статистики в сфере электроэнергетики и профильных ведомств, представленным 18 июня, в период с июня по август общий объём производства электроэнергии в стране составит 118 ГВт. Если учитывать, что в феврале был зафиксирован рекордный показатель энергопотребления в 87,9 ГВт, то летом запас может достичь примерно 30 ГВт. Кроме того, на экстренный случай имеются дополнительные мощности, которые позволят вырабатывать от 9 до 26 ГВт.









