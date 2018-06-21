Агентство Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг РК на уровне Aa2

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило 18 июня о своём решении сохранить суверенный кредитный рейтинг РК на уровне Aa2 со стабильным прогнозом. Как отмечается в докладе агентства, прежние геополитические риски, связанные с КНДР, значительно смягчились, но они всё ещё высоки. Отмечается, что межкорейские отношения улучшились, однако в настоящий момент пока не выработан детальный план реализации денуклеаризации Севера и обеспечения стабильного мира на Корейском полуострове. В декабре 2015 года агентство Moody's повысило показатель РК с уровня Аа3 до Аа2, что является максимальной оценкой для страны. Эта оценка состояния экономики РК с тех пор сохраняется.











