В РК продолжается спад роста занятости

Опубликовано : 2018-06-18 15:19:46 Обновлено : 2018-06-18 15:28:37

В РК продолжается спад роста занятости

В период с января по май этого года среднемесячный рост численности занятого населения РК составил 149 тыс. человек. Это самая низкая отметка с 2009 года, когда экономика переживала спад из-за глобального финансового кризиса. В тот же период прошлого года показатель составлял 372 тыс. человек. Таким образом, скорее всего, правительству не удастся достичь поставленной цели в 320 тыс. человек. Стоит отметить, что спад роста занятости среди представителей возрастной группы от 30 до 39 лет наблюдается в течение восьми месяцев подряд, а от 40 до 49 лет в течение – 2,5 лет. Эксперты указывают, что такие показатели могут указывать на ухудшение состояния экономики. Поэтому власти должны принять активные меры к исправлению ситуации.   




[Photo : YONHAP News]

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