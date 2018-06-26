Количество трудоустроившихся в первом квартале сократилось на 1,7%

Количество южнокорейцев, трудоустроившихся в первом квартале этого года, сократилось на 1,7% в годовом исчислении, составив 744 тыс. человек. Это объясняется влиянием уменьшения количества новых рабочих мест на 1,9%. Между тем, недобор работников в разных сферах сократился на 4,2%, составив 90 тыс. человек. Наибольший уровень недобора отмечается в сфере перевозок – 31,6%, в пищевой промышленности – 24,2%, в химической отрасли - 19,7%, на простом производстве – 18,5%. Среди причин недобора в 23,3% случаев указывается на несоответствие зарплаты и трудовых условий ожиданиям соискателя, в 16,8% случаев на несоответствие опыта соискателя требованиям работодателя.





