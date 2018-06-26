В РК развивается система упрощённых платежей

Опубликовано : 2018-06-25 11:17:42 Обновлено : 2018-06-25 11:52:40

В РК развивается система упрощённых платежей

В первом квартале этого года количество операций, проведённых с помощью системы упрощённых платежей, выросло на 17,8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 4 млн 150 раз в сутки. Сумма таких операций также выросла на 20,9%, достигнув 158,4 млн долларов. Речь идёт об общем объёме платежей и денежных переводов. Под упрощёнными платежами имеются в виду денежные операции, которые проводятся через мобильные устройства связи при помощи пароля. Для этого в устройство вводятся данные банковской карты. В Банке Кореи такую ситуацию объясняют расширением сектора онлайн-шопинга, а также мелких оплат через мобильные средства связи.   


[Photo : KBS News]

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