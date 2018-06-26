В РК развивается система упрощённых платежей

В первом квартале этого года количество операций, проведённых с помощью системы упрощённых платежей, выросло на 17,8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 4 млн 150 раз в сутки. Сумма таких операций также выросла на 20,9%, достигнув 158,4 млн долларов. Речь идёт об общем объёме платежей и денежных переводов. Под упрощёнными платежами имеются в виду денежные операции, которые проводятся через мобильные устройства связи при помощи пароля. Для этого в устройство вводятся данные банковской карты. В Банке Кореи такую ситуацию объясняют расширением сектора онлайн-шопинга, а также мелких оплат через мобильные средства связи.







[Photo : KBS News]