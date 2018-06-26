РК инвестирует 2,3 млрд долларов в отрасль водородных автомобилей

Опубликовано : 2018-06-26 13:25:53 Обновлено : 2018-06-26 14:02:31

РК инвестирует 2,3 млрд долларов в отрасль водородных автомобилей

Правительство и компании РК решили в течение пяти лет инвестировать в создание промышленной экосистемы водородных автомобилей 2 млрд 300 млн долларов. Решение принято 25 июня в ходе второй конференции профильных компаний и экспертов «Платформа инновации промышленности 2020». Средства решено направить на увеличение производственных мощностей, создание автобусов с водородными двигателями, разработку объектов хранения водорода. В настоящий момент в РК нет заводов, производящих водородные автобусы. Компания Hyundai Motor, как стало известно, намерена создать для этого специальную производственную линию. Ожидается, что данные инвестиции позволят к 2022 году создать 3.800 рабочих мест. Поставлена цель произвести в пятилетний период 16 тыс. автомобилей с водородным двигателем.  





[Photo : KBS News]

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