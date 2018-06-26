В РК ухудшились потребительские настроения

Потребительские настроения в РК ухудшились из-за опасения о возможном замедлении темпов стабилизации экономики в связи с торговым противостоянием США и КНР. По данным Банка Кореи, представленным 26 июня, по состоянию на июнь индекс потребительских настроений составил 105,5 пункта. Это на 2,4 пункта ниже, чем в предыдущем месяце, и самая низкая отметка с апреля прошлого года. Данный показатель определяется исходя из среднего показателя за период с 2003 по 2016 год. Если отметка превышает сто пунктов, это свидетельствует об оптимистичном отношении жителей страны к своему будущему и будущему отечественной экономики. Представитель Банка Кореи заявил, что спад связан с возобновлением противостояния США и Китая в международной торговле, а также со значительным снижением количества занятого населения. Текущий индекс удовлетворённости потребителей составил 84 пункта, а перспективный индекс 96 пунктов. Оба показателя сократились на 5 пунктов. Прогнозы возможностей трудоустройства снизились на 3 пункта до 93 пунктов.





