В Сеуле грядёт очередная скидочная акция Seoul Summer Sale

С 1 по 31 июля в Сеуле пройдёт масштабная скидочная акция Seoul Summer Sale 2018. Об этом 26 июня сообщили в мэрии Сеула и Сеульском туристическом фонде. Всего скидки предоставят универмаги, магазины беспошлинной торговли, учреждения, работающие в сферах медицины, культуры и развлечений. Указывается, что в этом году был поставлен акцент на туристов из Китая и Юго-Восточной Азии, а среди участников акции значительно выросло количество компаний, занятых в сфере культуры, кулинарии и гостиничного бизнеса.











[Photo : YONHAP News]