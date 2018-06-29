Расходы на научные исследования в РК будут увеличены более чем на 1 млрд долларов

Опубликовано : 2018-06-27 11:16:46 Обновлено : 2018-06-27 11:21:31

Расходы на научные исследования в РК будут увеличены более чем на 1 млрд долларов

Правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро решили к 2022 году в два раза увеличить расходы на научные исследования на государственном уровне. Принято решение возобновить проведение заседаний министров по вопросам науки и технологий. Они проводились  в период правления президента Ро Му Хёна, но затем были упразднены. Кроме того, принято решение запустить систему тесного межведомственного взаимодействия. Для этих целей, а также для решения проблем, связанных с качеством жизни населения, в следующем году расходы на новые исследования будут увеличены более чем на 1 млрд долларов. Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи, состоявшейся  26 июня в Национальном собрании. Об этом сообщил депутат от Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён, возглавляющий комитет по политическим вопросам. По его словам, соответствующие расходы к 2022 году решено увеличить до 2,5 трлн вон или 2,2 млрд долларов.   


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