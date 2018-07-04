Южнокорейский экспорт вновь превысил 50 млрд долларов

Южнокорейский экспорт впервые в истории четыре месяца подряд превышает 50 млрд долларов. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, представленным 1 июля, экспортный показатель составил в июне 51 млрд 230 млн долларов. Он сократился на 0,089% в годовом исчислении. Незначительное снижение объясняется меньшим количеством рабочих дней, а также тем, что в июне прошлого года РК экспортировала морские суда на сумму 7 млрд 300 млн долларов. Импорт вырос на 10,7%, составив 44 млрд 910 млн долларов. Таким образом, профицит торгового баланса составил 6 млрд 320 млн долларов. Подобная ситуация сохраняется 77 месяцев подряд. Объём экспорта в первом полугодии вырос на 6,6%, составив 297,5 млрд долларов, что является рекордной отметкой для шестимесячного периода.







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