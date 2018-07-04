С 1 июля в РК вступила в действие система 52-часовой рабочей недели для компаний, в которых работают более 300 сотрудников. По данным министерства труда и занятости, в настоящий момент 60% из них уже ввели 52-часовую неделю. Проблема в том, что оставшиеся 40% - это по большей степени малые и средние компании. Наибольшие опасения связаны с тем, что нововведения правительства приведут к сбою производственного процесса и росту расходов на оплату труда. В этой связи они требуют от правительства отсрочки введения данной меры. В нынешней ситуации, когда между заинтересованными сторонами нет полного согласия, реальным выходом является разработка гибкой системы рабочего времени.











[Photo : KBS News]