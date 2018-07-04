Мировые автомобилестроители против американских пошлин

Опубликовано : 2018-07-02 15:35:55 Обновлено : 2018-07-02 16:04:01

Мировые автомобилестроители против американских пошлин

Мировые автомобилестроительные компании выступают против возможного повышенных американских пошлин на их продукцию. 29 июня южнокорейский производитель Hyundai Motor направил в министерство торговли США письмо со своей позицией на эту тему. В нём указывается, что за предприятиях Hyundai Motor в США задействованы 25 тыс. человек, а в дилерских автосалонах работают ещё около 47 тыс. человек. Подчёркивается, что в случае применения американскими властями 25-процентной пошлины на импортные автомобили и автозапчасти производственные расходы компании в США вырастут на 10%. Это приведёт к сокращению инвестиций и найма. Также отмечается, что Hyundai Motor планирует к 2021 году вложить 380 млн долларов в расширение мощностей завода в Алабаме. Если пошлины будут введены, то эти планы могут быть пересмотрены. Аналогичное письмо направила и KIA Motors. Другие автоконцерны, в том числе GM и Ford, указали, что пошлины могут стать причиной сокращения 620 тыс. рабочих мест. Министерство торговли США выясняет, подрывает ли импорт автомобилей национальную безопасность. С этой целью 19-20 июля будут проведены общественные слушания, и  в случае положительного результата появятся законные основания ввести 25-процентные пошлины на ввоз транспортных средств из-за рубежа. Возможность такого расследования предусмотрена статьёй 232 Закона о расширении торговли от 1962 года.  


[Photo : YONHAP News]

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