В Сеуле пройдёт выставка настольных игр Board Game Con-2018

7-8 июля в Корейском центре выставок и конференций KOEX в Сеуле проходит крупная выставка настольных игр Board Game Con-2018. Её организаторами выступают министерство культуры, спорта и туризма, Корейский центр развития культурного контента. В мероприятии принимают участие 22 профильные компании, которые представят около 500 отечественных и зарубежных игр. Помимо выставки там пройдут встречи с известными ютюб-блогерами, а также соревнования по 14 наименованиям игр. В этом году Board Game Con проводится в 14-й раз.





