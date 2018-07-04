В Сеуле пройдёт выставка настольных игр Board Game Con-2018

Опубликовано : 2018-07-02 15:39:05 Обновлено : 2018-07-02 16:06:15

В Сеуле пройдёт выставка настольных игр Board Game Con-2018

7-8 июля в Корейском центре выставок и конференций KOEX в Сеуле проходит крупная выставка настольных игр Board Game Con-2018. Её организаторами выступают министерство культуры, спорта и туризма, Корейский центр развития культурного контента. В мероприятии принимают участие 22 профильные компании, которые представят около 500 отечественных и зарубежных игр. Помимо выставки там пройдут встречи с известными ютюб-блогерами, а также соревнования по 14 наименованиям игр. В этом году Board Game Con проводится в 14-й раз.   


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