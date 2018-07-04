Потребительские цены выросли в РК в июне на 1,5%

Рост потребительских цен в РК в июне составил 1,5% в годовом исчислении и по сравнению с предыдущим месяцем. Это существенно ниже целевого показателя правительства, составляющего 2%, сообщили 3 июля в Национальном статистическом управлении. Инфляция не превышает двух процентов с октября прошлого года. Стоимость сельскохозяйственной и промышленной продукции возросла на 1,8%, стоимость услуг за тот же период возросла на 1,6%. Чистая инфляция без учёта роста цен на нефть и продовольствие составила 1,2%.











[Photo : KBS News]