В Сеуле состоялся южнокорейско-узбекистанский форум по сельскому хозяйству

Опубликовано : 2018-07-03 13:05:11 Обновлено : 2018-07-03 13:07:56

В Сеуле состоялся южнокорейско-узбекистанский форум по сельскому хозяйству

3 июля в Сеуле состоялся южнокорейско-узбекский форум по сотрудничеству в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК. Мероприятие было организовано в целях реализации договорённостей, достигнутых на южнокорейско-узбекистанском саммите в ноябре прошлого года. Они включают сотрудничество в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, здравоохранении и инвестиционной деятельности. Участники форума обсудили политику сбыта сельхозпродукции, модернизацию системы проверки качества и безопасности, вопросы инновационного роста отрасли. В министерстве заявили, что Узбекистан имеет огромный потенциал развития сельского хозяйства, учитывая богатые территориальные и трудовые ресурсы. Близость Узбекистана к России и Европе можно использовать для увеличения экспорта.   





  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>