В Сеуле состоялся южнокорейско-узбекистанский форум по сельскому хозяйству

3 июля в Сеуле состоялся южнокорейско-узбекский форум по сотрудничеству в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК. Мероприятие было организовано в целях реализации договорённостей, достигнутых на южнокорейско-узбекистанском саммите в ноябре прошлого года. Они включают сотрудничество в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, здравоохранении и инвестиционной деятельности. Участники форума обсудили политику сбыта сельхозпродукции, модернизацию системы проверки качества и безопасности, вопросы инновационного роста отрасли. В министерстве заявили, что Узбекистан имеет огромный потенциал развития сельского хозяйства, учитывая богатые территориальные и трудовые ресурсы. Близость Узбекистана к России и Европе можно использовать для увеличения экспорта.











