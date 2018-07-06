РК борется за проект АЭС в Саудовской Аравии

Опубликовано : 2018-07-03 15:25:38 Обновлено : 2018-07-03 17:34:44

РК борется за проект АЭС в Саудовской Аравии

2 июля министерство промышленности, торговли и энергетики РК обсудило стратегию экспорта АЭС. В совещании принимали участие представители Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO), Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики, а также корпорации Doosan Heavy Industries & Construction. 30 июня Саудовская Аравия определила в качестве участников конкурса на проект строительства первой в стране АЭС пять кандидатов – это РК, Россия, США, Китай и Франция. Проект подразумевает привлечение зарубежных компаний для строительства двух реакторов общей мощностью 2,8 ГВт.  Прорабатывается возможность стратегического сотрудничества с США и ОАЭ, что может сыграть немаловажную роль в получении заказа.  



[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>