РК борется за проект АЭС в Саудовской Аравии

2 июля министерство промышленности, торговли и энергетики РК обсудило стратегию экспорта АЭС. В совещании принимали участие представители Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO), Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики, а также корпорации Doosan Heavy Industries & Construction. 30 июня Саудовская Аравия определила в качестве участников конкурса на проект строительства первой в стране АЭС пять кандидатов – это РК, Россия, США, Китай и Франция. Проект подразумевает привлечение зарубежных компаний для строительства двух реакторов общей мощностью 2,8 ГВт. Прорабатывается возможность стратегического сотрудничества с США и ОАЭ, что может сыграть немаловажную роль в получении заказа.









[Photo : KBS News]