Валютные резервы РК впервые в истории страны превысили 400 млрд долларов. По данным Банка Кореи, их объём в конце июня составил 400 млрд 300 млн долларов, что на 1 млрд 320 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Резервы составили 100 млрд долларов в сентябре 2001 года, 200 млрд долларов – в феврале 2005 года, 300 млрд долларов - в апреле 2011 года. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, выраженных в иностранных валютах, а также резервных позиций МВФ, специальных прав заимствования и золотых слитков. Значительную часть южнокорейских валютных резервов составляют ценные бумаги, которые гарантируют Банку Кореи стабильную выручку, - заявил представитель банка. Большая сумма валютных резервов подтверждает наличие в РК крепких экономических основ.









[Photo : KBS News]