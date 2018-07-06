РК экспортирует системы таможенного контроля в Африку

Таможенное управление РК заключило с Ганой контракт на поставку электронной системы таможенного контроля – UNI-PASS. Сумма контракта составляет 40 млн долларов. В его рамках в Гане будет установлена система контроля пассажиров, грузов и осуществления других задач. Подобная система экспортируется в Африку четвёртый раз. Ранее поставки осуществлялись в Танзанию, Камерун и Эфиопию. Как сообщили в Таможенном управлении РК, если отечественные компании присоединятся к этому проекту, то это позволит создать 624 рабочих места. К настоящему моменту UNI-PASS поставлена в 12 стран, первой из которых стал Казахстан. Общий объём экспорта составила 388 млн 850 тыс. долларов.















[Photo : KBS News]