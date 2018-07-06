Прямые иностранные инвестиции в РК достигли рекордной отметки

В первой половине года объём прямых иностранных инвестиций в РК вырос на 64,2%, достигнув 15 млрд 750 млн долларов, что является рекордной суммой за полугодие. Об этом 4 июля сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Таким образом, ожидается, что показатель четвёртый год подряд превысит 20 млрд долларов. Инвестиции из ЕС выросли на 106,3%, составив 4 млрд 570 млн долларов. Финансовые вложения американских инвесторов выросли на 23,2% до 3 млрд 10 млн долларов. Показатель относительно Китая вырос на 360%, составив 2 млрд 200 млн долларов. Ожидается, что нынешнее сглаживание геополитических рисков на Корейском полуострове, расширение экономического сотрудничества с Китаем, а также рост экспорта положительно скажутся на дальнейшем привлечении в страну иностранных инвестиций.













[Photo : KBS News]