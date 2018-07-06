Госкомпании переходят на гибкий график работы

Опубликовано : 2018-07-04 16:01:43 Обновлено : 2018-07-04 16:06:12

Госкомпании переходят на гибкий график работы

88,9% государственных компаний РК перешли на гибкий график работы ещё до ввода в действие 52-часовой рабочей недели, предусматривающей 40-часовую рабочую неделю при обычном пятидневном режиме работы и 12 дополнительных часов в выходные при больших объёмах работы. Под новую систему на первом этапе подпадают компании с числом работающих свыше трёхсот человек, независимо от формы собственности. 43,2% госкомпаний разрешили сотрудникам произвольно выбирать рабочее время при условии, что соблюдаются восьмичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя. В 15% учреждений сотрудникам разрешили работать меньше пяти дней в неделю, но не более 10 часов в день. Восемь госкомпаний отменили  систему обязательного присутствия на рабочем месте в течение сорока часов в неделю при условии выполнении необходимого объёма работы.  



[Photo : KBS News]

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