Южнокорейский бренд алкогольных напитков Jinro стал мировым лидером по продажам

Южнокорейский бренд алкогольных напитков Jinro занял первое место в мире по продажам ликёров. По данным британского аналитического агентства IWSR, специализирующегося на рынке алкогольных напитков, в прошлом году показатель Jinro составил 75 млн 910 тыс. 9-ти литровых бочек. Это обеспечило компании лидерство второй год подряд. Показатель вырос на 0,8%. На втором месте тайский брэнд Ruang Khao – 31 млн 750 бочек. Эта компания улучшила показатель в рейтинге на одну позицию. Индийский виски Officer's Choice от ADB стал третьим, опустившись на одну ступень. В десятку лидеров всего вошли две южнокорейские компании. Второй стала «Чоым-Чором» от Lotte, которая заняла шестую позицию.











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