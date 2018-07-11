LG Display на первом месте по продажам AMOLED-панелей для «умных» часов

В 2017 году южнокорейская компания LG Display заняла первое место в мире по продажам AMOLED-панелей для «умных» часов. По данным британской компании IHS Markit, в прошлом году LG Display поставила 10 млн 640 тыс. панелей, заняв 41,4% мирового рынка. Далее в рейтинге южнокорейская Samsung Display и китайская EverDisplay. Главной причиной успеха LG Display считают большой объём заказов на дисплеи для Apple Watch. Так, LG Display и Samsung Display в прошлом году поставили в общей сложности 14 млн 750 тыс. панелей OLED для «умных» часов Apple. Доля LG Display превысила 70%. Такая ситуация положительно влияет на финансовые показатели компании LG Display, которая в последнее время испытывала определённые сложности из-за сокращения прибыли.









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