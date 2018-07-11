РК и Сингапур сотрудничают в сохранении водных ресурсов

11 июля в Сингапуре состоится встреча министров экологии РК и Сингапура Ким Ын Гёна и Масагоса Зулкифли. Стороны намерены подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в вопросах контроля за водными ресурсами и противодействия климатическим изменениям. Об этом 9 июля сообщили в южнокорейском профильном ведомстве. С 8 по 12 июля будет проходить крупнейшее глобальное мероприятия, посвящённое водным ресурсам – «Международная неделя воды в Сингапуре». В этот период, 11 июля южнокорейская сторона проведёт форум на тему водной промышленности с участием предпринимателей, представителей правительств АСЕАН и Международной ассоциации по водным ресурсам. Участники поделятся опытом и технологиями очистки воды, а также обсудят совместные проекты выхода на рынки развивающихся стран Юго-Восточной Азии.











