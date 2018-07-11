Количество новых юридических лиц выросло в мае на 14,4%

Опубликовано : 2018-07-09 15:27:20 Обновлено : 2018-07-09 17:23:50

Количество новых юридических лиц выросло в мае на 14,4%

Количество новых юридических лиц в РК в конце мая составило 8.406. Это на 14,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Такую информацию 9 июля представили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Нынешний рост объясняется такими факторами, как увеличение количества дней, когда возможна регистрация, рост предпринимательской активности в сфере торговли и новых отраслей информационно-коммуникационных технологий. 22,9% всех новых юридических лиц пришлись на сферу торговли, 16,8% на производство, 10,3% на строительную отрасль, 9,7% на сферу недвижимости. Количество предприятий, открытых женщинами, выросло на 16,7%, составив 2087.   


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