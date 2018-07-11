Коэффициент собираемости налогов в РК превысил в мае 50%

Опубликовано : 2018-07-10 11:47:57 Обновлено : 2018-07-10 11:56:26

Коэффициент собираемости налогов в РК превысил в мае 50%

В мае этого года налоговые поступления в РК составили 30 трлн 900 млрд вон или 27 млрд 700 млн долларов, что на 11 млрд 100 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов, представленном 10 июля. Накопленный показатель с января по май вырос на 15 млрд 100 млн долларов, составив 126 млрд 300 млн долларов. Коэффициент собираемости налогов возрос на 3,2% до 52,5%. Отмечается значительный рост сборов подоходного налога, что связывают с увеличением количества операций с недвижимостью.   





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