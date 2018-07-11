Банк Кореи следит за возможностью повышения процентной ставки в США

Опубликовано : 2018-07-10 11:55:00 Обновлено : 2018-07-10 11:55:43

Банк Кореи следит за возможностью повышения процентной ставки в США

13 из 16 инвестиционных банков полагают, что в этом году США повысят базовую процентную ставку четыре раза. Об этом говорится в докладе филиала Банка Кореи в Нью-Йорке. Указывается, что большая часть банков прогнозируют от двух до четырёх повышений в следующем году. В докладе говорится, что экономика США продолжит стабильный рост. Также ожидается значительное улучшение ситуации на рынках труда и недвижимости. Такая ситуация является фактором повышения и южнокорейской учётной ставки, что довольно непросто, учитывая проблему задолженностей домохозяйств.   


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