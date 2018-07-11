KDI дал оценку экономике страны

Опубликовано : 2018-07-10 12:02:57 Обновлено : 2018-07-10 12:04:02

KDI дал оценку экономике страны

Экспорт РК начал снижаться, но это связно с сокращением рабочих дней за учётный период. Кроме того, поставки за рубеж полупроводников и продукции нефтехимической отрасли всё ещё сохраняют высокий рост. Об этом говорится в докладе Корейского института развития (KDI), представленном 10 июля. Между тем, рост индекса розничных продаж постепенно сокращается. Индекс потребительских настроений за июнь сохранил уровень выше 100 пунктов, но он также снижается с декабря прошлого года. Инвестиции в производственные мощности снижаются, а рост вложений в строительство держится на низком уровне чуть выше 0%. В институте указывается, что в производстве сохраняется тенденция к улучшению ситуации, но на рынке труда всё ещё фиксируется низкий рост численности занятого населения.   






[Photo : YONHAP News]

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