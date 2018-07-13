Безработица в РК в июне сократилась до 3,7% трудоспособного населения Video

Опубликовано : 2018-07-11 10:25:29 Обновлено : 2018-07-12 10:42:39

Уровень безработицы в РК в июне сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 3,7% трудоспособного населения. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, этому способствовал рост занятости в сферах здравоохранения, коммунальных услуг и финансов. В результате численность занятого населения составила 27 млн 120 тыс. человек, что на 106 тыс. человек больше, чем в июне 2017 года. Уровень занятости остался на том же уровне, что и в июне 2017 года, составив 67% трудоспособного населения. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила в прошлом месяце 9%, сократившись на 1,4% в годовом исчислении. Уровень занятости среди молодёжи увеличился за год на 0,2%, составив в конце прошлого месяца 42,9%.  



[Photo : KBS News]

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