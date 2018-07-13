За первые 10 дней июля южнокорейский экспорт сократился на 1,9%

Опубликовано : 2018-07-11 10:34:31 Обновлено : 2018-07-11 17:13:40

За первые 10 дней июля южнокорейский экспорт сократился на 1,9%

За первые 10 дней июля южнокорейский экспорт сократился на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в Корейском таможенном управлении, его объём составил за указанный период 14 млрд долларов. Средний объём экспорта за рабочий день составил 1 млрд 860 млн долларов, сократившись на 8,4% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников возрос на 47%, автомобилей – на 27,9%, а нефтехимической продукции - на 63,1%. При этом экспорт морских судов сократился на 94,7%. Объём импорта за период с 1 по 10 июня составил 14 млрд 900 млн долларов, увеличившись на 19,3% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, торговый дефицит составил 889 млн долларов.   



[Photo : KBS News]

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