В этом году средняя продолжительность летнего отпуска в РК составляет 4,1 дня. На это указывают результаты исследования, проведённого Корейской федерацией работодателей среди 585 компаний, в которых работают более пяти человек. В прошлом году показатель составлял 3,9 дня. Если учитывать выходные дни, к которым обычно берут отпуск, то показатель составляет от 6 до 9 дней. Выяснилось, что в компаниях с численностью штата более 300 человек показатель 4,8 дня. Это почти на один день больше, чем на более мелких предприятиях. Ожидается, что пик отпускного сезона придётся на начало августа.











[Photo : KBS News]