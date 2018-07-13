Средняя продолжительность летнего отпуска в РК составляет 4,1 дня

Опубликовано : 2018-07-11 11:49:25 Обновлено : 2018-07-11 11:53:14

Средняя продолжительность летнего отпуска в РК составляет 4,1 дня

В этом году средняя продолжительность летнего отпуска в РК составляет 4,1 дня. На это указывают результаты исследования, проведённого Корейской федерацией работодателей среди 585 компаний, в которых работают более пяти человек. В прошлом году показатель составлял 3,9 дня. Если учитывать выходные дни, к которым обычно берут отпуск, то показатель составляет от 6 до 9 дней. Выяснилось, что в компаниях с численностью штата более 300 человек показатель 4,8 дня. Это почти на один день больше, чем на более мелких предприятиях. Ожидается, что пик отпускного сезона придётся на начало августа.   




[Photo : KBS News]

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