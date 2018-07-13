В мае денежная масса в РК выросла на 5,9%

Опубликовано : 2018-07-11 15:18:31 Обновлено : 2018-07-11 16:12:27

В мае денежная масса в РК выросла на 5,9%

В мае денежная масса в РК увеличилась на 5,9% в годовом исчислении.  11 июля Банк Кореи представил доклад, в котором указывается, что денежный агрегат M2, который включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции "репо" коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие семейным хозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка, составил 2 трлн 344 млрд 547 млн долларов. Рост показателя снижался с октября 2015 года, доходя до уровня в 4%. В нынешнем году он держится на отметке от 5,5% до 6%. Представитель Банка Кореи объяснил нынешний рост повышением уровня роста кредитования в частном секторе.    

 




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