Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 1,5%Video

Опубликовано : 2018-07-12 10:00:21 Обновлено : 2018-07-13 09:22:11

Банк Кореи принял в четверг решение заморозить учётную ставку на прежнем уровне, который с ноября прошлого года составляет 1,5%. Комитет по денежно-кредитной политике главного южнокорейского финансового учреждения при принятии данного решения учёл такие факторы как замедление экономического роста, сокращение экспорта и низкая инфляция. Она не превышает 1,5%, что гораздо ниже прогноза Банка Кореи, составляющего 2%. Несмотря на финансовую поддержку со стороны правительства, рост занятости остаётся на низком уровне, число новых рабочих мест в производственном секторе сокращается в результате реструктуризации в судостроении и производстве автомобилей. При этом растёт задолженность домохозяйств, составившая в первом квартале этого года рекордную сумму 1 трлн 360 млрд долларов. По мнению экспертов, повышение ставки увеличит долговое бремя. Между тем, Банку Кореи придётся во втором полугодии скорректировать свою денежно-кредитную политику. Его учётная ставка уже сейчас ниже базовой ставки ФРС США, составляющей 1,75-2%. Расширение разрыва между ставками может привести к оттоку иностранных инвестиций из РК.

[Photo : YONHAP News]

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