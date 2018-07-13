Банк Кореи понизил прогноз экономического роста РК на 2018 год до 2,9%

Опубликовано : 2018-07-12 11:43:20 Обновлено : 2018-07-12 12:02:40

Банк Кореи понизил прогноз экономического роста РК на 2018 год до 2,9%

Банк Кореи пересмотрел в сторону уменьшения свой предыдущий прогноз роста южнокорейской экономики, установив его на уроне 2,9%, из-за растущей неопределённости в стране и за рубежом. Новый прогноз на 0,1% ниже опубликованного в апреле.   Корректировка проведена на основе последних экономических данных, включая замедление создания новых рабочих мест и уменьшение экспорта. На южнокорейскую экономику отрицательно влияют также торговые споры между США и Китаем, которые являются крупнейшими торговыми партнёрами РК.    



[Photo : YONHAP News]

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