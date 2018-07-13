В международном аэропорту Инчхон будут работать 14 роботов-гидов

Опубликовано : 2018-07-12 11:49:35 Обновлено : 2018-07-12 12:03:57

В международном аэропорту Инчхон будут работать 14 роботов-гидов

Как сообщила в среду корпорация Международный аэропорт Инчхон, с 21 июля в аэропорту начнут работать 14 роботов-гидов под названием AIRSTAR. 8 из них будут работать в первом терминале, а 6 – во втором. Гиды «знают» четыре языка – корейский, английский, китайский и японский. Роботы производства компаний LG CNS и Puloon Technology c начала июня проходят испытания до их ввода в эксплуатацию в рабочем режиме. Роботы-гиды ростом 1,6 метра и весом 135 килограммов, а на части их «шеи» есть отверстие. Если пассажир вложит в него свой посадочный талон, робот прочтёт его штрих-код, сообщит время начала посадки, номер выхода на посадку, погоду в месте назначения и предоставит другую информацию. Кроме того, роботы-гиды помогают найти кратчайший путь к нужному месту в аэропорту, сопровождая пассажира. По сообщению компаний LG CNS и Puloon Technology LG Electronics, упомянутые роботы относятся ко второму поколению. Роботы первого поколения работали в Международном аэропорту Инчхон в прошлом году. Обновлённые роботы AIRSTAR оснащены улучшенными датчиками и камерами, поэтому они более успешно выполняют все необходимые функции независимо от количества людей вокруг них.  


[Photo : KBS News]

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