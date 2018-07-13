Всё больше иностранцев посещают РК для изучения корейского языка

Опубликовано : 2018-07-12 14:18:40 Обновлено : 2018-07-12 16:18:00

Всё больше иностранцев посещают РК для изучения корейского языка

Всё больше иностранцев посещают РК для изучения корейского языка. Об этом сообщило в четверг Национальное статистическое управление. В 2017 году РК посетили 453 тыс. иностранцев, срок пребывания которых в стране превысил 90 дней. Это на 50 тыс. человек больше в годовом исчислении. Кроме того, в прошлом году РК покинули 349 тыс. иностранцев, которые пребывали в стране как минимум 90 дней. Показатель на 24 тыс. человек больше, чем в позапрошлом году. Рост показателей был зафиксирован по всем возрастам. В частности, в прошлом году число иностранцев, прибывших на языковую стажировку, составило 30 тыс. человек. Это максимальный показатель  после ведения подобной статистики. Причину роста показателя эксперты объясняют популярностью за рубежом южнокорейской массовой культуры, в том числе корейских поп-песен.    


[Photo : YONHAP News]

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