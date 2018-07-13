В Сеуле состоялось экстренное заседание по экономическим вопросам

Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён провёл 12 июля экстренное заседание по вопросам экономики. В нём приняли участие представители правительства и деловых кругов. Они обсудили возможное влияние на национальную экономику таких факторов как усиление проблемы безработицы и торговая война между США и Китаем. Вице-премьер оценил ситуацию с занятостью как «вызывающую озабоченность», которую сложно решить в кратчайшие сроки. Он подчеркнул необходимость обеспечения инновационного роста экономики. Кроме того, выражена озабоченность по поводу рисков торговой войны между двумя крупнейшими экономиками.









[Photo : KBS News]