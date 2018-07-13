Правительство РК будет реагировать на торговый конфликт между США и Китаем

Опубликовано : 2018-07-12 16:04:29 Обновлено : 2018-07-12 16:11:15

Правительство РК будет реагировать на торговый конфликт между США и Китаем

В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК обсудили меры дальнейшего реагирования на торговый конфликт между США и КНР. Совещание по этому вопросу состоялось под председательством помощника замминистра по вопросам торговли Кан Сон Чхоном. Он напомнил, что американо-китайский торговый конфликт может носить долгосрочный характер и распространиться на широкие сферы экономики, поэтому на него нужно реагировать обдуманно и оперативно на государственном и частном уровнях. Участвовавшие в совещании представители предприятий различных отраслей выразили беспокойство тем, что власти США планируют вводить дополнительные таможенные пошлины на импорт бытовой электроники, компьютеров и средств связи китайского производства. Это может привести к сокращению экспорта в Китай профильных комплектующих южнокорейского производства. В четверг в министерстве состоялось отдельное совещание с участием представителей деловых кругов по обсуждению мер противостояния высокопроцентной пошлины на импорт автомобилей.  


[Photo : KBS News]

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