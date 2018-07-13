В 2017 году РК заняла первое место в мире по потреблению морепродуктов на душу населения

Опубликовано : 2018-07-12 16:08:44 Обновлено : 2018-07-12 16:10:41

В 2017 году РК заняла первое место в мире по потреблению морепродуктов на душу населения

В прошлом году РК заняла в мире первое место по потреблению морепродуктов на душу населения. Об этом сообщил Норвежский совет по морепродуктам (NSC). Показатель РК составил 58,4 кг морепродуктов на душу населения в год. На втором месте Норвегия - 53,3 кг, на третьем Япония - 50,2 кг. Норвежский совет по морепродуктам прогнозирует, что к 2025 году показатель РК вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом. Потребление морепродуктов включает не только импортные, но и отечественные продукты. В прошлом году на долю Норвегии приходится 1,4%  южнокорейского рынка морепродуктов.  





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