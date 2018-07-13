В летний отпуск отправятся более половины работающих корейцев

Опубликовано : 2018-07-13 10:39:07 Обновлено : 2018-07-13 10:45:13

В летний отпуск отправятся более половины работающих корейцев

Более половины работающих южнокорейцев намерены отправиться на отдых в самый пик отпускного сезона, потратив при этом в среднем 580 долларов, что на 70 долларов больше, чем в прошлом году. 12 июля компания Hunet, занятая в сфере непрерывного образования, опубликовала результаты опроса, проведённого среди 1106 работающих граждан страны. Выяснилось, что в отпуск намерены отправиться 83,7% из них. Средняя продолжительность отдыха составит 4,3 дня. Среди граждан, не планирующих отпуск, в качестве причины указывались финансовые трудности или желание отдохнуть в другое время. Многие отмечали загруженность на работе.  





[Photo : YONHAP News]

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